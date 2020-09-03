Parite bu kez 1,25 yolunda

03 Eylül 2020

HİLAL SARI

Euro/dolar paritesinde önceki kısa bir süreliğine 1,20 aşıldı. Parite pandemi endişeleriyle piyasalarda korkuların pik yaptığı marttan bu yana yüzde 12 yükseldi. Fed’in güvercin duruşu ve ABD’de salgına dair endişelerin sürmesiyle dolar iki yıldan fazla bir sürenin en düşük düzeyine gelirken, uzmanlara göre bu zayıflık özellikle G-10 paraları karşısında önümüzdeki aylarda da devam edecek. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) şimdilik varlık alımlarında artırıma gitmeyeceği beklentisi ise paritenin önümüzdeki aylarda 1,25 seviyesine doğru yükseleceği öngörülerini destekliyor.

‘Dolar 3 ila 12 ay boyunca düşmeye devam eder’

İngiltere merkezli yatırım bankası Standard Chartered, dün yayınladığı müşteri notunda dolardaki aşağı yönlü trendin 3 ila 12 ay boyunca devam edeceğini öngörerek “Euro/dolar paritesinin 1,25’e doğru yükselmesini bekliyoruz.” Dolardaki düşüşün ağustosun ilk yarısında hızlandığına ve bankanın dolar karşısında tercih ettiği Euro, sterlin ve Avustralya dolarının yılın zirvelerini gördüğüne dikkat çeken banka “Dolarda kısa bir yükseliş de görülebilir… Baz senaryomuzda reel faiz oranları ve büyümedeki farklar dolara karşı çalışacak. Uzun vadeli yabancı yatırımcının dolardan çıkmasını ve dolar rezervlerini diğer yatırım araçlarına dağıtmasını öngörüyoruz. ABD’deki seçim süreci ve sonuçları da dolarda belirsizliği tetikleyip volatiliteyi artırabilir” değerlendirmesini yaptı.

Credit Suisse 1,21’e revize etti

İsviçre merkezli Credit Suisse de dolar için görünümün negatif olduğunu belirterek Euro/dolar öngörüsünü 1,18’den 1,21’e revize etti. Revizyonda ana etkenin Fed’in güvercin adımlarını artıracağı beklentisi olduğu belirtildi.

‘Yükseliş sınırlı olacak’

İngiliz UBS ise Avrupa tarafında ekonomik verilerin çok güçlü olmadığını ve parite için hedefin 1,15-1,20 aralığında olduğunu düşünüyor. Deutsche Bank da COVID-19 etkileriyle Avrupa’da ekonomik temellerin zayıf göründüğünü ve bunun kısa vadede paritedeki yükselişi sınırlayabileceğini belirtiyor. Öte yandan banka uzun vadede doların G-10 paraları karşısında zayıflamaya devam edeceğini öngörüyor.

‘Güçlü Euro ECB’nin başını ağrıtacak’

ECB şef ekonomisti Philip Lane, önceki gün konuştuğu online bir konferansta “Euro/dolar parkesinin düzeyi önemli” diyerek paritedeki yükselişi tersine çevirdi. ECB’nin güçlü bir Euro’nun birliğin ihracatına ket vuracağı endişesiyle para politikasında yön değiştirebileceğine yönelik her beklenti, paritede düşüşlere neden oluyor. Lane “Euro/dolar parkesini hareket ettiren güçler olursa bu küresel ve Avrupa öngörülerimize ve para politikalarımıza yansıyacaktır” ifadelerini kullandı. Güçlü bir Euro, en büyük ihracat pazarı Avrupa Birliği olan Türkiye ekonomisine yarasa da, birliğin ihracatının rekabetçi gücünü azaltarak, ücret artışlarını da baskılıyor. HSBC Döviz Stratejisti Dominic Bunning, “Resesyonda olan ve deflasyon baskılarıyla karşı karşıya olan bir ekonomide Euro’nun gücü finansal koşulları normalde olacağından çok daha sıkı hale getiriyor” diyerek bunun ECB için büyük baş ağrısı olacağını belirtti. ECB’nin bir sonraki politika toplantısı ve basın açıklaması 10 Eylül’de gerçekleşecek.

Goldman Sachs: Gelişen paralarda düşüş devam edecek



ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, dolardaki düşüşün süreceğini öngörse de, bunun G-10 paralarına karşı bir zayıflama olacağını, birçok gelişmekte olan ülke para biriminde ise kötüleşen mali görünüm ve ekonomik daralmalar nedeniyle dolar karşısında düşüşün devam edebileceğini söyledi. Banka G-10 paraları arasından özellikle Euro’nun dolar karşısında yükselebileceğini, rekor düşük faiz oranlarının ve rekor yüksek Fed bütçesinin pariteyi destekleyeceğini belirtiyor.

‘Fed’in yeni adımlar atması gerekecek’



Fed yönetim kurulu üyesi ekonomist Lael Brainard, bankanın "önümüzdeki aylarda" ABD ekonomisinin COVID-19 salgının etkilerinden kurtulabilmesi ve istihdam ile enflasyon hedeflerinin tutturabilmesi için yeni adımlar atması gerekeceğini söyledi. Brookings Enstitüsü'nün düzenlediği etkinlikte konuşan Brainard "İlerleyen dönemde ekonomik toparlanmanın salgın nedeniyle zorlanacak olması sebebiyle, para politikasını istikrar verici halden destekleyici hale çevirmek önemli olacak" diye konuştu. Fed'in geçen hafta uygulamaya koyduğu yeni stratejisinin mimarlarından olan Brainard yeni stratejiyi daha fazla destekleyici adımın gerekliliğine bağlayan ilk Fed yetkilisiydi. Reuters analizine göre söz konusu destekleyici adımlar daha yüksek miktarda tahvil alımı ve ülkedeki işsizliği düşürmeye yönelik daha büyük taahhütler vermek şeklinde olabilir.