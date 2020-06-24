“Paritede ibre Euro’dan yana”

24 Haziran 2020

Hilal SARI

Uzmanlar dolarda zayıflamanın devam edeceğini, Avrupa ekonomilerinde iyileşmeye bağlı olarak Euro/dolar paritesinde ise yükseliş öngörüyor.

PMI sonrası 1,13’ü aştı

Euro/dolar paritesi piyasaların en karamsar olduğu mart ayında 1,0688 düzeyine kadar gerilemiş, sonrasında ise 1,08 ve 1,10 düzeylerini aşarak 1,14 düzeylerine tekrar yaklaşmıştı. Parite dün PMI verileri sonrası gün içinde 1,13 düzeyinin üzerine tekrar çıktı ve TSİ 17:30 itibariyle 1,1349'e kadar yükseldi.

‘1,14 düzeylerine doğru yükselebilir’

Standard Chartered da paritenin 1,1000 düzeyinde güçlü bir destek bulduğunu ve dolar kısa vadede kayıplarını toparlasa da Euro/dolarda orta vadeli yukarı yönlü trendin devam ettiğini belirtiyor. Almanya’nın mali teşviklerinin euroda kısa vadeli bir zayıflığı sınırlayacağını öngören banka paritenin 1,1420 ve 1,1495 düzeylerine doğru yükselebileceğini öngörüyor.

Credit Suisse: 12 ay içinde 1,20

İsviçre merkezli Credit Suisse’e göre de dolar zayıflamaya devam edecek. Banka gelecek 12 ay içinde Avrupa ekonomileri iyileştikçe Euro/dolar paritesinin 1.20 düzeyine kadar yükselebileceğini öngörüyor.

‘Euro yukarı, dolar aşağı’

Nordea Bank piyasanın doların zayıflayacağı yönünde konumlandığını belirtiyor ve Euro’da yükseliş, dolarda düşüş öngörüyor. ABD ekonomisindeki iyileşme sinyalleri ise bankaya göre doları güçlendiren ana etken olacak.

'Borç krizleri öncesinde yükseliyor’

2017 ve 2011 yıllarında borç krizleri öncesinde de euro/dolar paritesinin yükseldiğine dikkat çeken banka, Euro’nun performansının net uzun pozisyonlara geçiş olmasına rağmen çok güçlü olmadığını belirterek “Yine de Euro/dolar uzun pozisyonlarda iyi bir risk/ kazanç değeri görüyoruz” diyor.

EM paraları için koşullar hala zorlu

Japonya’nın en büyük bankası MUFG ise yatırımcıların risk iştahının doların performansında belirleyici olacağı değerlendirmesini yapıyor. Dolar zayıflasa da gelişen piyasa (EM) paraları için koşulların zorlu olmaya devam ettiğini öngören banka, “Bu nedenle EM paralarında iyileşme gelişen ülke paralarındaki kadar hızlı değil” değerlendirmesini yapıyor.

Dolarda kısa pozisyon iki yıldır ilk kez uzunu geçti



Dolarda kısa pozisyonlar iki yıldan fazla bir süredir ilk kez uzun pozisyonları geçmiş ve net dolar pozisyonları Mayıs 2018’den bu yana ilk kez eksiye indi. Rabobank’a göre bunun nedeni piyasadaki iyimserlik ve dev likidite adımları. Banka notunda “Piyasalardaki iyimserlik ve dolar likiditesinin etkilerinin devam etmesiyle birlikte net dolar pozisyonları geçen hafta Mayıs 2018’den bu yana ilk kez negatife geçti” ifadelerini kullandı. Euro net uzun pozisyonların ise aynı dönemin en güçlü düzeylerine geldiğini belirten Rabobank analistleri Euro’nun Avrupa Komisyonu’nun iyileşme fonu önerisiyle de destek bulduğunu söylüyor.

Zayıf doların üç kazananı olacak: Sterlin, frank ve altın



İngiltere merkezli UBS de dolarda zayıflama öngörüyor. Banka notunda “Dolarda geniş bir zayıflık öngörüyor ve bunun üç kazananı olacağını düşünüyoruz: Sterlin, İsviçre frangı ve altın” diyor. AB ile ticaret görüşmelerine ilişkin belirsizliğin İsviçre frangını zayıflattığını ve dolar karşısında tercih ettikleri para biriminin sterlin olduğunu belirten banka şu anda para biriminin dolar karşısında hayli ucuz fiyatlandığını belirtiyor. İsviçre Merkez Bankasının müdahalelerini azaltacağını öngören banka dolar/İsviçre Frangı'nın ise 0,95-1,00 bandından 0,90-0,95 bandına gerilemesini bekliyor. Düşük ve negatif reel faiz oranlarından her zaman destek bulan altının onsu ise UBS öngörülerine göre 2020 sonunda 2000 dolar/ons düzeyine ulaşacak.