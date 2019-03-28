Parlamento 8 önergeyi de reddetti

28 Mart 2019

İngiliz parlamentosunun 8 Brexit senaryosuna ilişkin bu akşam yaptığı oylamada hiçbir seçenek çoğunluk desteği alamadı.

Bu sonuç, parlamento karşısında Başbakan Theresa May'in elini güçlendirdi. Bununla birlikte parlamentonun Brexit seçeneklerini pazartesi günü de tartışmaya devam etmesi bekleniyor.

Parlamentonun bu akşam oyladığı seçenekler ve aldıkları oylar şöyle:

- Avrupa Birliği’nden 12 Nisan’da anlaşmasız ayrılma: 160 evet, 400 hayır.

- İngiltere’nin Gümrük Birliği, Tek Pazar ve Avrupa Serbest Ticaret Alanı üyeliğinin sürmesi: 188 evet, 283 hayır.

- İngiltere’nin Avrupa Ekonomik Alanı üyeliğinin sürmesi: 65 evet, 377 hayır.

- İngiltere’nin Gümrük Birliği üyeliğinin sürmesi: 264 evet, 272 hayır.

- İngiltere’nin Gümrük Birliği üyeliğinin sürmesi, Tek Pazar kurallarına gelecekteki düzenlemeleri kapsayacak şekilde uyması: 237 evet, 307 hayır.

- 50. maddenin yürürlüğünün tek yanlı durdurulması ve Brexit’in iptal edilmesi: 184 evet, 293 hayır.

- Brexit anlaşmasının bir referandumla halkın onayına sunulması: 268 evet, 295 hayır.

- Brexit anlaşması sağlanamaması durumunda, AB ile sürecek müzakereler boyunca taraflar arasındaki ilişkilerin mevcut haliyle sürmesi: 139 evet, 422 hayır.

Dağıtılan pusulalarla yapılan oylamada, milletvekilleri seçeneklere "evet" veya "hayır" dedi. Böylece parlamentonun en büyük desteğine sahip senaryonun ortaya çıkması hedeflendi.

Ancak oylama sonucunun hükümet üzerinde yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

İngiliz hükümeti de kendi Brexit politikası ve referandum sonucuyla çelişecek senaryoları uygulama niyeti olmadığı sinyalini vermişti.

İngiliz parlamentosu bu akşam yapılan bir diğer oylamada da Brexit tarihinin 29 Mart’tan koşullu olarak 12 Nisan veya 22 Mayıs’a kaydırılmasını iç hukuka geçiren teklifi 105'e karşı 441 oyla kabul etti.

Theresa May'den istifa açıklaması

Kaynak: AA