Parmak izi kadar küçük: Dünyanın en küçük programlanabilir robotu geliştirildi

ABD'de Pennsylvania ve Michigan üniversitelerinde görev yapan mühendisler, bugüne kadar geliştirilen en küçük programlanabilir robotu üretti.

Önceki benzer tasarımlara kıyasla yaklaşık 10 bin kat daha küçük olan mikrorobot, insan parmak izindeki ince çizgilerin üzerine yerleşebilecek boyutta tasarlandı.

Boyutu 300 mikrometre genişliğinde

Yaklaşık 300 mikrometre genişliğindeki robot, bu son derece küçük ölçülerine rağmen bir işlemci, bellek birimi ve sensörler barındırıyor. Bu yönüyle yalnızca mekanik bir yapı değil, aynı zamanda tam işlevli bir mikro bilgisayar sistemi olarak değerlendiriliyor.

CNBC-e'nin haberine göre mikrorobot, bulunduğu ortamın sıcaklığını algılayabiliyor ve topladığı verileri belirli hareket desenleri oluşturarak dış ortama aktarabiliyor. Araştırmacılar, bu iletişim yöntemini bal arılarının bilgi aktarımı için kullandığı hareketlere benzetiyor.

Enerji ihtiyacı, robotun üzerine entegre edilen mikroskobik güneş panelleri aracılığıyla karşılanıyor. Sıvı ortamlarda çalışabilen sistem, birden fazla mikrorobotun eş zamanlı ve koordineli hareket etmesine de olanak tanıyor.

Yoğun sıvı ortamlarda hareket edebiliyor

Bu ölçekteki robotların hareket ettirilmesinin önemli bir mühendislik sorunu oluşturduğuna dikkat çeken ekip, çözüm olarak hareketli parçalar yerine elektrik alanlarını kullandı. Bu sayede robot, yoğun sıvı ortamlarda dahi yön değiştirebiliyor ve hareket edebiliyor.

Yaklaşık beş yıllık çalışmanın ürünü olan teknolojinin henüz erken aşamada olduğu belirtiliyor. Bellek kapasitesinin artırılması ve sensörlerin geliştirilmesiyle mikrorobotların ilerleyen dönemde daha karmaşık görevler üstlenebileceği ifade ediliyor.

Araştırmacılar, söz konusu mikrorobotların özellikle tıp alanında önemli kullanım potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekiyor. Damar içinde hareket edebilen, çevresel verileri toplayan ve hedefli görevler gerçekleştirebilen mikro sistemlerin, teşhis ve tedavi süreçlerinde yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği değerlendiriliyor.