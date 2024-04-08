'Parti adası' İbiza'da kiralar uçtu: Halk arabalarda yaşamaya başladı

Dünyaca ünlü gece kulüpleri ve yaz partileri ile ünlenen İspanya yönetimindeki Akdeniz adası İbiza'da, kiraların yükselmesiyle birlikte bir çok ada sakini evsiz kaldı.

BBC'de yer alan habere göre, bazı ada sakinleri arabalarında yaşamaya başlarken adanın çevresinde gecekondu mahalleleri oluştu. BBC'ye konuşan ada sakini César Nebrera, artan kiralar nedeniyle arabasında yaşamaya başladığını ve birçok ada yerlisinin de kendisiyle aynı durumda olduğunu söyledi.

Nebrera, "3 yıldır arabamda yaşıyorum. Kendi evinizde ayakta durabilmek, düzgün yemek pişirebilmek, hatta bir çekmeceyi açıp çorap çıkarabilmek gibi hayatı kolaylaştıran temel şeyleri özlüyorum. Bunlar arabada yaşadığınızda kaçırdığınız türden şeyler" diye konuştu

Aşçı olarak çalışan Nebrera, İspanya'nın İbiza adasında kira maliyetleri hızla arttığı için bir dairede yaşamaya gücünün yetmediğini dile getirerek, "İbiza'da konaklama çok pahalı ve giderek de pahalılaşıyor. Ayrıca kiralamanın maliyeti de kazandığınız paraya göre tamamen dengesiz. Yani bu şekilde yaşamak bir alternatif. Daha az rahat ama adada yaşamaya devam etmemi sağlıyor" dedi.

Bazı ada sakinlerinin çözümü çadırda ya da paylaşımlı evlerde yaşamakta bulduğu İbiza'da yaşayan Daniel Granda, "Pek çok insan oldukça sefil koşullarla karşı karşıya kalıyor ve adanın her yerinde gecekondu mahalleleri görmeye başladık. Normal yaşamamıza olanak sağlayacak bir konaklama imkanı olmadığında, adada yaşayan bizler, adadan itildiğimizi hissediyoruz" dedi.

İspanya genelinde kiralar yıllık %12 artarken, Ibiza'da bu oran %18'e kadar yükseldi. Ibiza'nın küçük olmasına rağmen turizm merkezi olarak konumlanması, kira fiyatlarının bazı yerlerde %40-50 artmasına neden oldu. Örneğin, bir süpermarkette kasiyer olarak çalışan Isabel María Pérez, odaların 700-1.000 euro arasında olduğunu, ev kiralarının ise 1.500 euroya kadar çıktığını söyledi. Pérez, ailesinin kiralar yüzünden memleketlerine dönmeyi düşündüğünü ancak İspanya'nın geri kalanında iş bulmanın zor olduğunu belirtti.

İbiza'daki işsizlik oranı %5, ancak turist sayısı her geçen yıl artıyor. Ada ekonomisinin %84'ü turizme dayanıyor. Ancak Ibiza'nın muhafazakar yerel yönetimi, kiralara tavan fiyat uygulaması düşünmüyor.