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Partisi, Güney Afrika liderinin istifasını isteyecek

Güney Afrika'da iktidardaki ANC, yolsuzlukla suçlanan Devlet Başkanı Zuma'nın istifasını talep etme kararı aldı. Zuma ise istifa etmeyi düşünmediğini açıkladı.

Partisi, Güney Afrika liderinin istifasını isteyecek
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Güney Afrika'da iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC), Devlet Başkanı Jacob Zuma'nın istifasını talep etme kararı aldı.

Zuma ise istifa etmeyi düşünmediğini açıkladı.

75 yaşındaki Zuma'nın, çağrıya uymaması durumunda parlamentoda güven oylamasıyla düşürülmesi gündemde.

2009'dan beri ülkeyi yöneten Zuma bu süreçte çok sayıda yolsuzluk suçlamasına maruz kalmıştı. ANC'nın Aralık'ta parti lideri olarak Zuma yerine Cyril Ramaphosa'yı seçmesinin ardından Zuma artan bir baskıyla karşı karşıyaydı.

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Son dakika Jacob Zuma Güney Afrika

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