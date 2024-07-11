Pasifik'te korkutan deprem: 7,1 büyüklüğünde
Pasifik ülkesi Filipinler, 7,1 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Deprem, yaklaşık 620 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremin ardından can ya da mal kaybı bildirilmedi.
AA
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Filipinler'in Sangay bölgesinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Sangay bölgesinin 106 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.
7,1 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 620 kilometre derinlikte kaydedildi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ya da mal kaybı bildirilmedi.