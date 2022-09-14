Paşinyan: Çatışmalarda 105 Ermeni asker hayatını kaybetti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda 105 Ermeni askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Azerbaycan ise, çatışmada ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Esir, Kayıp ve Rehine Vatandaşları Devlet Komisyonunun yaptığı açıklamada, “Ermenistan'a ateşkes çağrısında bulunuldu ve ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerinin tek taraflı olarak karşı tarafa teslim edilmeye hazır olduğu bildirildi.” ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinin de konuyla ilgili bilgilendirildiği kaydedildi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında 12 Eylül ve 13 Eylül'de yoğun çatışmalar başlamış, Azerbaycan çatışmalarda 50 askerini kaybettiğini açıklamıştı.