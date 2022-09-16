Paşinyan: Çatışmalarda 135 Ermeni asker hayatını kaybetti
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan ile çatışmalarda 135 Ermeni askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmalarda 135 Ermeni askeri hayatını kaybetti." dedi.
Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında 12 ve 13 Eylül'de yoğun çatışmalar başlamış, Azerbaycan çatışmalarda 71 askerini kaybettiğini açıklamıştı.
Çatışmaların ardından 2 ülke ateşkes kararı aldı.