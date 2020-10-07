Paşinyan: Ermenistan taviz vermeye hazır

07 Ekim 2020

TASS haber ajansının aktardığına göre, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Azerbaycan da aynı adımı atmaya hazırsa Ermenistan'ın Dağlık Karabağ konusunda taviz vermeye hazır olduğunu söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 5 Ekim'de yaptığı açıklamada Ermenistan'ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ ve çevresindeki Azerbaycan topraklarından çekilme takvimi oluşturmasını talep etmiş ve çatışmaların takvim açıklanana kadar süreceğini söylemişti.

Reuters'in bildirdiğine göre ise, Paşinyan, Azerbaycan ve Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki eylemlerinin "terör saldırısı" niteliğinde olduğunu savundu.

Paşinyan Sky News'e yaptığı açıklamada, "Şu anda Azerbaycan ve Türkiye'nin uluslararası terör saldırısıyla karşı karşıyayız... Bunun Ermeni soykırımının devamı politikası ve Türk imparatorluğu kurma politikasının devamı olduğundan şüphe duymuyorum." dedi.

Türkiye yaklaşık iki haftadır Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile etnik Ermeniler ve Ermenistan kuvvetleri arasındaki çatışmalara müdahil olduğu iddialarını reddediyor ancak Azerbaycan'ın destek istemesi halinde yardıma hazır olduğunu belirtiyor.

Ermenistan Osmanlı İmparatorluğu topraklarında 1915 olayları sırasında yaklaşık 1.5 milyon Ermeni'nin öldürüldüğü iddiasıyla yaşananları soykırım olarak nitelendiriyor. Türkiye ise Birinci Dünya Savaşı esnasında Osmanlı ile çatışan birçok Ermeni'nin hayatını kaybettiğini kabul ediyor ancak hayatını kaybedenlerin sayısının yanı sıra bu olayın sistematik olarak uygulandığı ve bir soykırım olduğu iddialarını reddediyor.

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Kaynak: Reuters