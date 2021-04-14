Paşinyan nisan sonu istifa edecek
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, nisanın son on günü içinde görevinden istifa edeceğini açıkladı.
Reuters
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, erken seçimlerin önünü açmak için nisanın son on günü içinde görevinden istifa edeceğini açıkladı.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Interfax haber ajansına açıklamada bulundu.
Paşinyan, geçen yıl Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki çatışmalar sonrasında Rusya'nın aracılık ettiği ateşkesi onayladığı için geçen yılın Kasım ayından beri istifa etmeye çağrılıyordu.