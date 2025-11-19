Patagonya’da kar fırtınası: 5 turist öldü

Şili Patagonyası’ndaki Torres del Paine Milli Parkı’nda aniden başlayan şiddetli kar fırtınası sırasında beş turist hayatını kaybetti. Ölenler arasında İngiltere’nin Cornwall bölgesinde yaşadığı düşünülen Victoria Bond da bulunuyor.

Yerel basına göre Bond’un kimliği, pazartesi günü fırtınanın patlak vermesinin ardından yürütülen arama-kurtarma operasyonu sonucu belirlendi.

Bond’un yanı sıra Almanya’dan Nadine Lichey ve Andreas Von Pein, Meksika’dan Cristina Calvillo Tovar ve Julian Garcia Pimentel de fırtınada yaşamını yitirenler arasında. Bond, İngiltere’de Visit Isles of Scilly turizm organizasyonunda halkla ilişkiler yöneticisi olarak görev yapıyordu.

Bond’un son görüntülerinden biri, grubun başka bir İngiliz üyesi tarafından Instagram’da paylaşıldı. Videoda şiddetli yağmur altında nehir geçmeye çalışan ekip görülüyor.

Şili yetkilileri fırtına sonrasında önce iki ölüm ve yedi kayıp olduğunu duyurmuş, ardından beş kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıklamıştı. Patagonya, zorlu hava koşulları nedeniyle her yıl yüzlerce trekkingcinin risk altında olduğu bir bölge olarak biliniyor.