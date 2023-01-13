Pavel Vacek: Enerjide 3 milyar euroluk yatırım potansiyeli var

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) heyetini ağırlayan Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Pavel Vacek, Türkiye ve Çek Cumhuriyeti arasında ticari ilişkilerin oldukça iyi gittiğini söyledi. Covid sürecinde bir düşüş yaşandığını ama kısa sürede toparlandığını ifade eden Vacek, “Şu an ticaret hacmimiz 5 milyar euro civarında ve artış eğilimi devam ediyor. Her iki taraf için dengeli bir süreç izleniyor. Çek Cumhuriyeti, İtalya ve Almaya gibi büyük ülkelerle karşılaştırıldığında bu rakamların oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Türkiye’nin 2021 yılında Çek Cumhuriyeti’ne ihracatında yüzde 30’luk bir artış yaşanırken, 2022 yılında ise yüzde 20’lik bir artış yaşadık ve 2023’te de bu artışın devam edeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

“Çek ve Türk işadamları arasında bağlantı kuracağız"

Çek yatırımcıların özellikle Türkiye’de enerji alanında olduğuna dikkat çeken Büyükelçi, Türkiye’nin yabancı yatırımcılar için oldukça cazip bir ülke olduğunu söyledi. Vacek sözlerini şöyle tamamladı:

“Çek Cumhuriyeti açısından enerji sektöründe Türkiye’de 3 milyar euroluk yatırım potansiyeli var. Bu potansiyeli iyi değerlendirmek lazım. Biz bu anlamda Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu le toplantılar yapıyoruz. Bu sürece sizi de katmak bizi oldukça memnun edecektir."

"Ülkemizde, GGYD yapısına benzer bir kuruluşlar Çek Ticaret Odası ya da İş Adamları Derneği gibi kuruluşlarla bağlantılar kurmanıza vesile olmak isteriz.”

GGYD Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Allıoğlu ise “Türkiye büyüyen ve gelişen bir ekonomiye sahip. Sizin de belirttiğiniz gibi ülkemiz yabancı yatırımcılar tarafından birçok açıdan cazip görülüyor" dedi.

“Ticari ortaklıklar için biz hazırız”

"Buradan hareketle ticari olarak ortaklıklar yapmak için GGYD olarak biz hazırız. Birlikte ilerlemek bizi mutlu eder" diyen Allıoğlu, "Biz GGYD olarak Avusturya, Bosna Hersek, Almanya, Amerika gibi ülkelerin büyükelçilikleri ile birçok proje yaptık. Örneğin bu ülkelerdeki iş dünyasına ilişkin kuruluşlarla toplantılar yaptık, buralarda yatırım yapan Türk iş insanları ile bir araya gelerek cazip yatırım koşullarını değerlendirdik. Oldukça verimli çalışmalar gerçekleştirdik. Çek Cumhuriyeti ile var olan bu ticari iş birliğini birlikte büyütmek isteriz” diye konuştu.