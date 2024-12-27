Payden and Rygel'den 2025'te Fed'in faiz kararlarına ilişkin tahmin

Payden and Rygel ekonomistleri, ekonomik görünüme ilişkin bir notta, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2025 yılında enflasyon düşerken ve işsizlik artarken faiz oranlarını piyasaların beklediğinden daha fazla düşürebileceğini ifade etti.

Ekonomistler konuya ilişkin, "Fed'in tercih ettiği çekirdek enflasyon göstergesi 2025'te yüzde 2'nin altına düşebilirken, ABD işsizlik oranı 2025'i yüzde 4,4 veya üzerinde bitirebilir" açıklamasında bulundu.

"Faiz oranları daha fazla düşürebilir"

Payden and Rygel ekonomistleri, Fed'in faiz oranlarını, ABD para piyasalarının şu anda 2025 için fiyatladığı sadece 35 baz puanlık indirimden daha fazla “kolayca” düşürebileceğini de vurguladı.

Ayrıca ekonomistler, “En uygun Fed fon oranı yüzde 3,3 olacaktır ki bu da 2025 yılında (her biri 25 baz puanlık) en az dört indirim anlamına gelmektedir” dedi.