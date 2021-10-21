Paypal’dan Pinterest için 45 milyar dolarlık teklif

Dijital ödeme şirketi PayPal'ın sosyal ağ platformu Pinterest’i satın almak için harekete geçtiği iddia edildi. Paypal'ın Pinterest için 45 milyar dolar teklif ettiği belirtildi.

Satın almanın çoğunlukla hisse senedi yoluyla finanse edilmesinin planlandığı belirtilirken, hisse başına 70 dolar verileceği bildirildi.

Satın alma ile PayPal’ın e-ticarette daha fazla büyüme kaydedeceği ve gelirlerini reklam ile de çeşitlendireceği ifade edildi.

İki şirketin yetkilileri satın alma teklifiyle ilgili henüz açıklama yapmadı.

Öte yandan haberlerin ardından Pinterest’in hisseleri yüzde 10’un üzerinde artışla 63 dolara yaklaştı.

Ödeme devi pandemide pozitif ayrıştı

Paypal, pandemi döneminde pozitif ayrışan şirketler arasında ön sıralarda yer aldı. Kısıtlamalar nedeniyle çevrimiçi alışveriş ve uygulama üzerinden fatura ödemelerindeki artış Paypal'a yaradı. Paypal hisseleri son 12 ayda yüzde 36 artış yaşarken, şirketin piyasa değerini 320 milyar dolara yükseldi.

Anlaşma haberinin Pinterest’in kurucu ortağı Evan Sharp’ın LoveFrom’a katılmak için şirketten ayrılma planını açıklamasından bir hafta sonra gelmesi ise dikkat çekti.