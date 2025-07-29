PayPal'dan rekor çeyrek, hisselerde şaşırtan düşüş

Finansal teknoloji devi PayPal, ikinci çeyrekte Wall Street'in hem kar hem de gelir beklentilerini geride bırakarak güçlü bir performans sergiledi. Şirket, temel kar ölçütleri için tüm yıl görünümünü de yukarı yönlü revize etti. Ancak bu olumlu tabloya rağmen, PayPal hisseleri piyasa sonrası işlemlerde yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.

Beklentileri aşan gelir elde edildi

PayPal'ın açıkladığı verilere göre, şirket hisse başına düzeltilmiş karını beklentilerin üzerinde 1,40 dolara yükseltti. Analistlerin 1,30 dolarlık tahmini aşılmış oldu. Gelir tarafında da 8,08 milyar dolarlık tahminlere karşılık, 8,29 milyar dolarlık beklentileri aşan bir sonuç elde edildi. Bu satışlar, bir önceki yıla göre yüzde 5'lik bir artışı temsil ederken, CEO Alex Chriss'in düşük marjlı gelir akışlarından uzaklaşma stratejisinin devam ettiğini gösterdi.

Şirket için önemli bir karlılık göstergesi olan işlem marjı, dolar bazında yüzde 7 artarak 3,84 milyar dolara ulaştı. Bu, işlem marjının üst üste altıncı çeyrekte de büyüme kaydettiğini ortaya koydu. Mobil ödeme platformu Venmo'dan elde edilen gelir de, art arda ikinci çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 20'nin üzerinde artış göstererek güçlü yükselişini sürdürdü.

Aktif hesap sayısı 438 milyon

PayPal'ın toplam ödeme hacmi (TPV) 433,6 milyar dolarlık tahmini aşarak 443,6 milyar dolara ulaştı. Aktif hesap sayısı da yüzde 2'lik artışla 438 milyona yükselerek beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti.

Üçüncü çeyrek için ise PayPal, analistlerin ortalama 1,20 dolarlık tahminine paralel olarak 1,18 ila 1,22 dolar arasında düzeltilmiş hisse başına kar bekliyor.