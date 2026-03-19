Pedro Sanchez’den ABD ve İsrail’e sert mesaj: Bu savaş yasa dışı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Brüksel’de düzenlenen AB Liderler Zirvesi öncesinde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Sanchez, toplantının Avrupa açısından son derece kritik bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekerek, İspanya’nın barış, karşılıklı saygı ve birlikte yaşam ilkelerini savunduğunu belirtti.

"İspanya, barış içinde yaşamayı savunuyor"

İran’daki çatışmalara değinen Sanchez, "Bu Konsey toplantısı, Avrupa için çok kritik bir anda gerçekleşiyor. İspanya olarak biz barışı, saygıyı, barış içinde bir arada yaşamayı savunuyoruz. İran'daki savaşta sorgulanan da tam olarak bu. Biz, bu savaşı yasa dışı olarak görüyoruz ve 'savaşa hayır' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini vurgulayan Sanchez, siyasi liderlerin barış ve refah temelli değerleri savunması gerektiğini dile getirdi. Avrupa’nın bu noktada belirleyici bir rol oynayabileceğini ifade eden Sanchez, "Eğer biz, bu değerleri savunmayı Avrupa'dan yaparsak, bu savaşı kısa sürede bitirebilir ve insan hayatına mal olan, mülteciler yaratan çatışmalara barışçıl çözümler bulabiliriz. İspanya'nın savunacağı şey budur ve umarım Avrupa Konseyi'nden çıkacak pozisyon da bu olur" dedi.

Öte yandan Sanchez, azınlık hükümeti olarak yönetilen İspanya’da bütçe meselesinin şu an için öncelikli olmadığını belirtti. Ülkenin hâlâ 2023 bütçesiyle idare edildiğini hatırlatan Sanchez, mevcut koşullarda odağın farklı olması gerektiğini ifade etti.

"Onaylamadığımız savaştan halkımızı koruyacağız"

Yaşananların sıradan bir savaş olmadığını dile getiren Sanchez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, giderek tırmanan bir dizi çatışma. İspanya, tarihin doğru tarafında ve bunun etkilerini hafifletmek için tüm kaynaklarımızı seferber edeceğiz. Bütçeyi daha sonra görüşebiliriz ancak şu anda İspanya'nın önceliği, onaylamadığımız bir savaşın etkilerinden vatandaşlarımızı korumaktır. Kimse bu savaşı öngörmedi. Hükümet, acil olana odaklanmalı ve acil olan da budur."