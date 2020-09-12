Pelosi: COVID-19 teşvik paketi üzerinde anlaşacağımıza inanıyorum

12 Eylül 2020

Beyaz Saray Sözcüsü Nany Pelosi, ABD kongresinin, 3 Kasım tarihinde yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde, COVID-19 teşvik paketinin imzalanacağı konusunda iyimser olduğunu söyledi.

CNN'e bir röportaj veren Pelosi, "Teşvik paketi konusunda iyimserim, hepimiz bunun olmasını istiyoruz ve ki bu konuda anlaşmamız gerektiğine inanıyorum." dedi.

ABD senatosunda çoğunluk lideri durumunda olan Mitch McConnell daha önce yaptığı bir açıklamada COVID-19 teşvik paketi konusunda yaşanan gelişmelerin olumlu olmadığını söylemişti.