Pelosi gerilimi tırmanıyor: Piyasalarda satış baskısı

Dünyanın gündeminde; ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin hükümetinin uyarılarına rağmen bugün başlayacağı Tayvan ziyareti var. Washington ile Pekin arasında gerilim artmış durumunda. Çin, Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin askeri karşılık dahil ciddi sonuçlar doğuracağına dair sert uyarılarda bulunurken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, yaptığı açıklamada Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin çok doğal bir mesele olduğunu ve bu ziyareti gerçekleştirme hakkının bulunduğunu ifade etti

Tayvan Boğazı yakınlarında Çin savaş uçakları

Bu arada Pelosi'nin ziyareti öncesi Tayvan Boğazı yakınlarında Çin'in savaş uçaklarının uçtuğu görüldü. Bir kaynak Reuters'a bu sabah Tayvan Boğazı'nda uçtuğu görülen savaş uçaklarına ek olarak, boğazi ikiye bölen sınır çizgisi yakınlarında savaş gemilerinin de görüldüğü bilgisini verdi.

Kaynak, Çin'in savaş uçakları ve gemilerinin boğazı ikiye bölen çizgiyi "sıkıştırdığını" belirtti ve bu beklenmedik hamleyi "oldukça kıştırtıcı" olarak nitelendirdi.

Normalde Tayvan ve Çin'e ait hava araçları boğazı bölen sınır çizgisinin öbür tarafına geçmiyor ancak Reuters'a konuşan kaynak Çinli hava araçlarının kısa bir süreliğine çizgiye "dokunduğunu" ve sonra dönerek boğazın öbür tarafına geçtiğini, bu sırada Tayvan'ın hava araçlarının da hazır beklediğini belirtti.

Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada Tayvan'ın yakınındaki askeri hareketliliğin son derece farkında olduğu ve "düşman tehditlerine" karşı tüm kuvvetleri uygun şekilde devreye sokacağı ifade edildi.

Tayvan'ın Liberty Times gazetesinde yer alan haberde Pelosi'nin delegasyonunun bugün 17:20'de Tayvan'a geleceği ifade edildi, ancak haber için bir kaynak gösterilmedi.

Asya turuna dün Singapur ile başlayan Pelosi'nin bugün Malezya'yı ziyaret etmesi bekleniyor. Pelosi'nin makamından yapılan açıklamada Güney Kore ve Japonya'yı da ziyaret edeceği belirtilmiş, ancak Tayvan ile ilgili bir bilgi yer almamıştı.

Piyasalarda satış baskısı

Söz konusu jeopolitik riskler Tayvan doları Mayıs 2020’den bu yana en zayıf seviyesinde. Tayvan Borsası bugün yüzde 2,1 gerilerken diğer bölge endekslerde etkisini hissettirirken MSCI Asya Pasifik Endesi son üç haftanın en sert düşüşünü yaşadı. Hong Kong Hang Seng yüzde 2,7; Çin CSI 300 yüzde 2,4 ve Japon Nikkei yüzde 1,6’ya varan kayıplar gördü.

ABD vadeli borsalarda ortalama yüzde 0,5 değer kayıpları var.

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününe satış ağırlıklı bir seyirle başladı. Endekslerde 0,2 ile 0,6 arasında değer kayıpları izleniyor.

Artan jeopolitik riskler spot altına destek vermeye devam ediyor. Spot altın 1780 doları test etmesinin ardından 1.772 dolarndan işlem görüyor.

Brent petrol ise en düşül 98.50 seviyesini test etti ve 99 doların üzerine çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 artışla 2.662,00 puandan başladı. Dünkü rekor kapanış sonrası bugün sınırlı kar satışları gözleniyor. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.670 ve 2.700 seviyelerinin direnç, 2.540 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.