Pelosi ve Mnuchin yardım paketi görüşmelerinde ortak zemin arıyor

09 Ekim 2020

Pelosi, Bloomberg'e yaptığı açıklamada havayolu firmalarının COVID-19 salgınını atlatmasına yardımcı olacak mevzuatın ancak Kongre'de kapsamlı bir yardım paketinin geliştirileceğinin garantisiyle geçebileceğini söyledi.

Pelosi havayollarına yapılacak yardımın daha kapsamlı bir mevzuat kapsamında olması gerektiği konusunda "net bir anlayış" olduğunu söyledi. Pelosi "Bu iki konu aynı anda ele alınmak zorunda değil ancak havayollarına yardım etmekten daha fazlasını yapacağımıza dair güvence verilmesi gerekiyor" dedi.

Günün ilerleyen saatlerinde Pelosi ve Mnuchin arasında 40 dakikalık bir görüşme gerçekleşti. Pelosi'nin Özel Kalem Başkan Yardımcısı Drew Hammill Twitter'dan yaptığı açıklamada "İkili kapsamlı bir mevzuat üzerinde anlaşma olasılığının bulunup bulunmadığına odaklandı. Bakan Başkan'ın anlaşmaya varmak için istekli olduğunu açıkça dile getirdi" dedi.

Kaynak: Reuters