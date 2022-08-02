Pelosi'nin uçağı Tayvan'a indi

Pelosi'nin uçağının yönünü Tayvan'a çevirmesiyle Çin'in SU-35 savaş uçakları Tayvan Boğazı üzerinde uçtu. Çin, Tayvan boğazına giren uçakları düşüreceğini açıkladı.



Gerilim dakikaları sürerken ABD Senatörü Pelosi'yi taşıyan uçak Tayvan'da Taipei Havalimanı'na indi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin kararının kendisine ait olduğu belirtildi ancak bu açıklama resme kaynaklardan doğrulanmadı.

Pelosi'nin uçağının askeri bir engellemeyle karşılaşmadığı gelen ilk bilgiler arasında...

Çin'den olası ziyarete büyük tepki var. SU-35 savaş uçaklarının havalanması, Tayvan Boğazı üzerinde uçması ve bölgeye girecek uçakları vurma tehdidi gerilimi artırdı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang, "ABD'li politikacılar Tayvan konusunda açıkca ateşle oynuyor" ifadeseni kullandı. Wang, "Bu ABD'li politikacıların sonu iyi olmayacak" dedi.

Ayrıntılar geliyor...