Penceresiz koltukları 'pencere kenarı' diye satan iki hava yolu şirketine dava açıldı
ABD'nin önde gelen hava yolu şirketleri United Airlines ve Delta Air Lines, yolculara penceresiz koltukları 'pencere kenarı' olarak satmakla suçlanıyor. Açılan davalarda, şirketlerin uçakta penceresi olmayan koltuklar için ek ücret talep ettiği ve bu durumu yolculardan gizlediği iddia edildi. Yolcular, sadece gün ışığı görmek veya uçuş korkularını gidermek için pencere kenarı koltukları tercih ettiklerini belirtirken mağdur olan milyonlarca yolcu için ücret iadesi ve tazminat isteniyor.
ABD merkezli hava yolu şirketleri United Airlines ve Delta Air Lines, penceresiz koltukları yolculara 'pencere kenarı' ücretiyle sattıkları iddiasıyla dava edildi.
The Hill gazetesinin aktardığına göre, iki ayrı dava dilekçesinde şirketlerin, uçaklarda klima kanalları gibi teknik donanımlar nedeniyle penceresiz olabilen bazı koltukları, yolculara 'pencere kenarı' koltuğu gibi göstererek ek ücret talep ettikleri öne sürüldü.
Dilekçelerde, söz konusu koltukların duvar kenarında olmasına rağmen ödeme sırasında bu bilginin yolcularla paylaşılmadığı belirtildi. Ayrıca uçak pencerelerinin, çocukları oyalayabildiği, uçuş korkusu veya klostrofobi yaşayan yolcular için rahatlatıcı olabildiği vurgulandı. Metinde, "Bazıları ise sadece günlerini aydınlatacak bir güneş ışığı görmek ister" ifadesine yer verildi.
Mağdur yolcular için tazminat istendi
Davacılar, her iki şirketin en az bir milyon yolcusundan bu yolla fazla ücret aldığı iddiasıyla ücretlerin iadesini talep ederken, mağdur yolcular için tazminat da istedi.