Penceresiz koltukları 'pencere kenarı' diye satan iki hava yolu şirketine dava açıldı

ABD merkezli hava yolu şirketleri United Airlines ve Delta Air Lines, penceresiz koltukları yolculara 'pencere kenarı' ücretiyle sattıkları iddiasıyla dava edildi.

The Hill gazetesinin aktardığına göre, iki ayrı dava dilekçesinde şirketlerin, uçaklarda klima kanalları gibi teknik donanımlar nedeniyle penceresiz olabilen bazı koltukları, yolculara 'pencere kenarı' koltuğu gibi göstererek ek ücret talep ettikleri öne sürüldü.

Dilekçelerde, söz konusu koltukların duvar kenarında olmasına rağmen ödeme sırasında bu bilginin yolcularla paylaşılmadığı belirtildi. Ayrıca uçak pencerelerinin, çocukları oyalayabildiği, uçuş korkusu veya klostrofobi yaşayan yolcular için rahatlatıcı olabildiği vurgulandı. Metinde, "Bazıları ise sadece günlerini aydınlatacak bir güneş ışığı görmek ister" ifadesine yer verildi.

Mağdur yolcular için tazminat istendi

Davacılar, her iki şirketin en az bir milyon yolcusundan bu yolla fazla ücret aldığı iddiasıyla ücretlerin iadesini talep ederken, mağdur yolcular için tazminat da istedi.