Pentagon 1 milyar dolarlık kritik mineral alımına başladı

Pentagon, savunma ve yüksek teknoloji için stratejik önemdeki minerallerin tedarikini güvence altına almak amacıyla 1 milyar dolarlık alım programı başlattı.

Savunma ve teknoloji sektörleri için kritik öneme sahip bu minerallerin tedarikini garanti altına almayı amaçlayan Pentagon, bu adımı artan jeopolitik gerilimler ve küresel tedarik zincirindeki endişeler ışığında atıyor.

Bu büyük çaplı alım, özellikle nadir toprak elementleri, lityum ve kobalt gibi geleceğin teknolojileri için vazgeçilmez olan hammaddelere odaklanıyor.

Söz konusu hamlenin, kısa ve orta vadede kritik mineral piyasaları üzerinde pozitif bir etki yaratması ve fiyatlarda yukarı yönlü bir ivme kazandırması bekleniyor.