Pentagon, 5 bin 400 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bünyesindeki yaklaşık 950 bin sivil çalışanın yüzde 5 ila 8'ini işten çıkarma kararı aldı. CNN'in haberine göre, Pentagon'un personel işleri ve savaşa hazırlıktan sorumlu Müsteşarı Darin Selnick, bu adımın verimliliği artırma ve ordunun operasyonel gücüne odaklanma amacı taşıdığını belirtti.

İlk aşamada, "görev açısından kritik rollere sahip olmayan" ve deneme süresindeki 5 bin 400 çalışanın işten çıkarılacağını ifade eden Selnick, bu sayının ileri değerlendirmeler sonucunda artabileceğini söyledi.

Pentagon yetkilileri, siber güvenlik, istihbarat ve operasyon gibi ulusal güvenlik açısından kritik pozisyonlardaki çalışanların işten çıkarmalardan muaf tutulması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Pentagon'un iş gücünü azaltma planı, ABD Başkanı Donald Trump'ın ordu içinde yolsuzluk ve suistimallerle mücadele etme taahhüdüyle örtüşüyor. Trump, 9 Şubat'ta Fox News'e verdiği mülakatta, "Orduyu kontrol edelim. Milyarlarca, yüz milyarlarca dolarlık yolsuzluk ve suistimal bulacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Bu kapsamda, Trump yönetimi Pentagon içinde kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girdi. Savunma Bakanı Pete Hegseth, Stuttgart'taki bir toplantıda Pentagon'daki personel fazlalıklarına ve gereksiz harcamalara dikkat çekerek, bunların azaltılması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, Genelkurmay Başkanı Charles Brown görevden alınarak yerine Dan Caine aday gösterildi. Trump, Pentagon'un üst düzey yönetiminde beş pozisyon için daha değişiklik yapılacağını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı, işten çıkarmaların ordu üzerindeki etkilerini daha kapsamlı şekilde inceleyecek ve süreci aşamalı olarak yürütecek.