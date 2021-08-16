Pentagon: ABD askeri Kabil'de Türklerle çalışıyor

ABD, Türk askeri ve uluslararası ortakların sahada olduğu vurgulanan açıklamada, tüm askeri ve sivil uçuşların durdurulduğu bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, "ABD askeri güçleri, bölgeyi insanlardan temizlemek için Türk ve diğer uluslararası güçler ile çalışıyor. Bunun ne kadar süreceğini bilmiyoruz" diye konuştu.

AP, Uluslararası Kabil Havalimanı'nda bugün 7 kişinin öldüğünü duyurdu, bölgedeki kaynaklar ise 2 kişinini havalimanında ABD askerlerince vurularak öldürüldüğünü ancak ölenlerin Taliban üyesi olup olmadıklarının bilinmediğini bildirdi.

ABD, Kabil'e ilave 1000 asker daha gönderiyor

Pentagon Sözcüsü Kirby, Bakanlıkta basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, ABD'nin Kabil'de sürdürdüğü tahliye operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kirby, Kabil'deki Amerikalıların ve ABD'ye destek olan Afganların tahliyesinin sağlanması amacıyla ülkeye ilave 1000 asker daha gönderme kararı aldıklarını ve tahliye işleminin güvenli bir şekilde yapılmasının tek amaçları olduğunu belirtti.

Sözcü, bu kararla ABD yönetiminin tahliye operasyonu için Afganistan'a gönderdiği ilave asker sayısının yaklaşık 6 bini bulduğunu ifade etti.

Taliban'a 'tahliyelere izin verin' çağrısı

ABD'nin (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Taliban'a Afganistan'dan tahliyelere izin verilmesi çağrısı yaptı.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından acil toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Greenfield, sivillere yönelik saldırıların durması, insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması gerektiğini söyledi.

Greenfield, "Ülkeden ayrılmak isteyen tüm Afganların ve uluslararası vatandaşların güvenli şekilde ayrılmalarına izin verilmeli." diye konuştu.

Rusya, Taliban ile etkileşimde olacak

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia de Afganistan'da "panik" olmaya gerek olmadığını belirterek, "Taliban konusunda atacağımız resmi adımlarımıza gelince gelişen durum ne olursa olsun onlarla etkileşimde olacağız." diye konuştu.

Nebenzia, Kabil'deki Rusya Büyükelçiliğinin normal çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Çin Taliban'dan "geniş ve kapsayıcı bir siyasi yapı" oluşturmasını bekliyor

Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Gen Shuang ise Taliban'dan Afganistan'daki tüm parti ve etnik gruplarla birleşerek geniş ve kapsayıcı bir siyasi yapı oluşturmasını beklediklerini kaydetti.