Pentagon: Doğu Akdeniz’de Yunanistan-Fransa ortak tatbikatından endişeliyiz

13 Ağustos 2020

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, Yunanistan ve Fransa deniz kuvvetlerinin Akdeniz’in doğusunda ortak tatbikat düzenlemesinden endişe duyduklarını belirtti.

Sputnik’te yer alan habere göre, Hoffman bugünkü basın toplantısında, Yunanistan ve Fransa’nın ortak tatbikatıyla ilgili, “Doğu Akdeniz’deki gelişmelerden endişeli olduğumuz ortada” ifadesini kullandı.

Fransa ve Türkiye’nin, NATO içinde ABD’nin son derece önemli müttefiki olduğunu kaydeden Hoffman, “Gerilimin azalmasını istiyoruz. Onların işbirliğine devam ederek daha az elverişli koşullarda savaş gemilerini veya uçaklarını kullanma ihtiyacını öngörmeyen çözüm bulmasını istiyoruz” dedi.