Pentagon: “İran’ın nükleer altyapısı tamamen imha edildi”

ABD ile İran arasındaki uzun süredir devam eden nükleer gerilim, Washington’un askeri operasyonuyla yeni bir evreye taşındı.

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Başkan Donald Trump’ın doğrudan talimatıyla yürütülen ve 18 saat süren hava operasyonu sonucunda İran'ın nükleer altyapısının ortadan kaldırıldığını duyurdu.

Bakan Hegseth, “İran’ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırmak, her ABD Başkanı'nın gerçekleştirmek istediği bir hedefti. Nihai amacımız barışı sağlamak ve İran’ı müzakere masasına geri döndürmektir” dedi.

ABD tarihindeki en büyük hava operasyonlarından biri

Hegseth, operasyonun ABD askeri tarihinde havadan gerçekleştirilen en büyük harekâtlardan biri olduğunu söyledi.

Saldırılara "Gece Yarısı Çekici" adı verildi

ABD’nin Genelkurmay Başkanı Dan Caine de basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Saldırının detayları ve zamanlaması konusunda Washington’da çok az kişinin haberinin olduğunu anlatan Caine, "Kandırma operasyonunun başarılı olduğunu" belirtti. Caine, ABD uçaklarının 18 saatte hedef bölgesine ulaştığı bilgisini verdi.

Açıklamada, operasyona "Gece yarısı çekici" adının verildiği belirtildi.

ABD'nin saldırıları "tamamen görünmez bir şekilde" gerçekleştirdiğini ve saldırılar sırasında İran uçaklarının havalanmadığını anlatan Caine, "Her üç noktada da yüksek hasar gözlemlenmiştir" diye konuştu. 125 Amerikan uçağının, yakıt ikmal tankelerinin saldırıya katıldığını belirten Caine, İran'ın ya da bölgedeki "vekillerinin" düzenleyebileceği olası saldırılara hazır olduklarını kaydetti.

"Koordinat bilgisi İsrail'den alındı"

"Hala nükleer gücü var mı İran'ın?" sorusuna ise Caine, "Başkan çok net bir operasyon planladı ve nükleer tesisler hedef alındı. Koordinat bilgisi İsrail'den alındı onların bilgisi dahilinde oldu. Planladığımı hedefler neyse onu vurduk, tehdit devam ederse onu hedef almaya devam edeceğiz. İran ya da İran'ın müttefikleri terör üretmeye devam ederse bununla mücadele edeceğiz" cevabını verdi.

"Başkan ucu açık bir operasyon istemiyor"

ABD’nin Genelkurmay Başkanı Dan Caine "Önümüzdeki günlerde ne olmasını bekliyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"İran'a kamuoyu önünde ve kapı arkasında net mesajlar verildi. Başkan ucu açık bir operasyon istemiyor. Dün gece olanların boyutu çok açık, eminim İran da bunun hesaplamasına bakıyordur. Onların en önemli üç tesisini vurduk. Bence onların geleceğe bakışıyla ilgili psikolojik etkisi olacak."