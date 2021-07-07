Pentagon kararı Bezos'a servet rekoru getirdi
Jeff Bezos'un serveti, Amazon hisselerinin Pentagon kararı ardından yükselmesiyle, 211 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı.
Amazon'un patronu Jeff Bezos'un serveti, ABD Savunma Bakanlığı'nın
Microsoft'un kazandığı ihaleyi iptal etmesinin ardından Amazon hisselerindeki yükselişin etkisiyle 211 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.
Bloomberg'in haberine göre, eski ABD başkanı Donald Trump döneminde yapılan ve Microsoft'un kazandığı ihaleyi Pentagon'un iptal etmesi üzerine Amazon hisselerinde yüzde 5'e yaklaşan artış görüldü.
Amazon hisselerindeki ralli Bezos'un servetini 8,4 milyar dolar artırdı.