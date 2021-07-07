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Pentagon kararı Bezos'a servet rekoru getirdi

Jeff Bezos'un serveti, Amazon hisselerinin Pentagon kararı ardından yükselmesiyle, 211 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Amazon'un patronu Jeff Bezos'un serveti, ABD Savunma Bakanlığı'nın
Microsoft'un kazandığı ihaleyi iptal etmesinin ardından Amazon  hisselerindeki yükselişin etkisiyle 211 milyar dolarla rekor seviyeye  ulaştı.

Bloomberg'in haberine göre, eski ABD başkanı Donald Trump döneminde  yapılan ve Microsoft'un kazandığı ihaleyi Pentagon'un iptal etmesi  üzerine Amazon hisselerinde yüzde 5'e yaklaşan artış görüldü.

Amazon hisselerindeki ralli Bezos'un servetini 8,4 milyar dolar artırdı. 