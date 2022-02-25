Pentagon: Rusya Ukrayna'da hava üstünlüğü elde edemedi

Üst düzey bir Pentagon yetkilisi, Rusya'nın doğu, kuzey ve güney olmak üzere üç koldan ilerlemeye devam ettiğini ancak Rus birliklerinin kuzeyden Kiev'e doğru ilerleyişinin önemli direnişle karşılaştığını söyledi.



Yetkili, "Üç kolda da genel olarak son 24 saat içinde Rusların ivme kaybettiğini gördük. Bekledikleri kadar hızlı ilerleyemiyorlar." dedi.

Rusya'nın şu ana kadar Ukrayna'ya 200'den fazla füze fırlattığını belirten yetkili, "Aynı zamanda Rusya'nın halen Ukrayna'da hava üstünlüğü elde edemediklerini değerlendiriyoruz. Birçoğu saldırılarla vurulsa da Ukrayna'nın hava savunma sistemleri çalışıyor. Füzelerin yanı sıra uçakları da var." ifadesini kullandı.