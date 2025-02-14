Pentagon ve DOGE karşı karşıya: Askeri harcamalar incelemeye alınacak

The Wall Street Journal’ın haberine göre, Elon Musk'ın yönettiği Devlet Verimliliği Departmanı (DOGE) tarafından yapılması planlanan büyük bütçe kesintilerine karşı, bazı askeri birimler harekete geçti. Uzun süredir iptal etmek istedikleri ancak siyasi engeller nedeniyle kaldırılamayan silah sistemlerine ilişkin bir liste hazırlayan yetkililer, bu adımla hem bütçe revizyonunu yönetmek hem de bölgelerindeki harcamaları korumak istiyor.

Yetkililerin Pentagon’a gelmesi bekleniyor

Savunma kaynakları, DOGE yetkililerinin Cuma günü Pentagon’a gelmesinin beklendiğini belirtti. Bakanlık, DOGE tarafından görevlendirilen yetkililerin listesini aldığını ancak bu bilgilerin henüz kamuoyuna açıklanmadığını bildirdi.

DOGE'nin, Savunma Bakanlığı kadar geniş kapsamlı ve karmaşık bir bütçeyle daha önce çalışmadığı biliniyor. Yaklaşık üç milyon asker ve sivil personeli bulunan bakanlığın bütçesi 800 milyar doları aşıyor ve federal bütçenin yüzde 12’sini oluşturuyor.

Eyaletleri de doğrudan etkileyebilir

Askeri üslere yapılan harcamaların yanı sıra silah sistemleri, gemiler ve askeri araçlar için ayrılan bütçe, birçok yerel ekonominin temel dinamiklerinden biri konumunda. Örneğin, F-35 savaş uçağının üretim süreci 48 farklı eyalete yayılmış durumda. Bu nedenle, planlanan bütçe kesintileri yalnızca orduyu değil, aynı zamanda bu üretim sürecine dahil olan eyaletleri de doğrudan etkileyebilir.