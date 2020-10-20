Pentagon: Yeni nükleer füzelerin maliyeti 96 milyar dolar

20 Ekim 2020

Pentagon, karada konuşlu nükleer füzelerden oluşan yeni bir filonun sahaya çıkarılmasının maliyetinin yaklaşık 96 milyar dolar olacağını açıkladı.

Yetkililer, ABD Savunma Bakanlığının "ICBM" olarak bilinen kıtalar arası balistik füzelerin, 50 yıldır kesintisiz kullanılan Minuteman 3'ün yerine geçirilmesinin 95,8 milyar dolara mal olacağını hesapladığını bildirdi.

Bu rakamın, 4 yıl önceki tahminin 10 milyar dolar üzerinde olduğu ifade edildi.

Eski ABD Savunma Bakanı William J. Perry dahil bazı yetkililer, ulusal güvenliğin ICBM'ler olmadan da sağlanabileceğini savunurken, Pentagon yeni nükleer cephaneliğin caydırıcılığının hayati olduğunu belirtiyor.

Trump yönetimi, 2018 nükleer politika değerlendirmesinde yeni nesil ICBM'lerin sahaya çıkarılma taahhüdünü yinelemişti.

Her biri tek bir nükleer başlığa sahip 400 Minuteman füzesinden oluşan filo, Montana, Kuzey Dakota, Colorado, Wyoming ve Nebraska'daki yer altı depolarında bulunuyor.

Füzelerin sayısı kısmen, Rusya ile ABD arasında 2010 yılında imzalanan ve Şubat 2021'de süresi dolacak olan Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması ile belirleniyor.

Rusya anlaşmayı bir yıl daha uzatmayı isterken, Trump yönetimi bunun için Moskova tarafından kabul edilmeyen yeni koşullar öne sürüyor.

ABD'nin Sovyet Rusya ile 1991'de ve Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması anlaşmalarının (START 1 ve START 2) uzantısı niteliğindeki "New START" (Yeni START) anlaşması, Washington ile Moskova arasındaki yürürlükteki son nükleer anlaşma niteliğini taşıyor. Anlaşma uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor.

ABD Başkanı Trump, geçen yıl Rusya ile imzalanan orta menzilli nükleer silahların azaltılmasına ilişkin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekildiklerini açıklamıştı.

ABD ayrıca Ohio sınıfı stratejik denizaltılarının yerine yeni balistik füze denizaltı filosu, B-2 hayalet uçağının yerine yeni uzun menzilli nükleer kapasiteye sahip bombardıman uçağı, yeni nesil havadan atılan nükleer cruise füzesi, yeni nükleer komut ve iletişim sistemi inşa ediyor, yenilenmiş savaş başlıkları üzerinde çalışıyor.

Kaynak: AA