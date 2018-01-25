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Pentagon: YPG’ye verilen silahları dikkatle izliyoruz

Pentagon yetkilisi Korgeneral Kenneth McKenzie, ABD’nin YPG’ye verilen silahları dikkatle izlediğini söyledi.

Pentagon: YPG’ye verilen silahları dikkatle izliyoruz
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ABD Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yeni bir açıklama daha yaptı.

Korgeneral Kenneth McKenzie, “Onlara (YPG) temin ettiğimiz silahları dikkatle izliyoruz. Silahların yanlış ellere düşmemesini sağlıyoruz” dedi. General McKenzie açıklamasının devamında, "Bir güvenlik bölgesinin oluşturulması için Türklerle görüşme halindeyiz" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülke arasında güven tesis edilmedikçe güvenlik bölgesinin oluşturulmasının doğru olmayacağını açıklamıştı.

Kaynak: İHA

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