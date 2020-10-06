Pentagon'da COVID-19 alarmı
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile birkaç kuvvet komutanının ordunun üst kademesinde artan koronavirüs vakaları dolayısıyla kendilerini karantinaya aldığı bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump ve bazı üst düzey Beyaz Saray yetkilisinin COVID-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından ABD ordusunun üst düzeylerinde de görülmeye başlaması Pentagon'da alarma yol açtı.
Amerikan CNN televizyonuna konuşan bir askeri yetkili, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Oramiral Charles Ray'in COVID-19 salgınına yakalandığı bilgisi üzerine Orgeneral Milley ve birçok kuvvet komutanının kendilerini karantinaya aldığını açıkladı. Generallerin, Amiral Ray ile temas edip etmediği bilinmiyor.
Milley'in hafta sonu yaptırdığı COVID-19 testinin negatif çıktığı bildirilmişti.
Öte yandan, Trump'ın Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yaveri Jayna McCarron ve Trump'ın asker valelerinden birine de COVID-19 tanısı konulduğu belirtildi. Söz konusu askerin Trump'la seyahate de katıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA