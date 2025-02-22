Pentagon’da deprem: Donald Trump ABD Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldı!

ABD Başkanı Donald Trump, sürpriz bir kararla Genelkurmay Başkanı Charles Brown'ı görevden aldı ve yerine emekli Hava Kuvvetleri Korgenerali Dan Caine'i aday gösterdi. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Brown’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Trump, paylaşımında, "General Brown'a, şu anki Genelkurmay Başkanlığımız da dahil olmak üzere ülkemize verdiği 40 yılı aşkın hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisi bir beyefendi ve seçkin bir lider; kendisi ve ailesi için iyi bir gelecek diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni Genelkurmay Başkanı Dan Caine

Trump, Genelkurmay Başkanlığı görevine emekli Hava Kuvvetleri Korgenerali Dan "Razin" Caine'i aday gösterdiğini açıkladı. Caine'in özellikle DEAŞ'la mücadeledeki başarısına vurgu yapan Trump, "General Caine başarılı bir pilot, ulusal güvenlik uzmanı, başarılı bir girişimci ve önemli kurumlar arası ve özel operasyonlar deneyimine sahip bir savaşçıdır" dedi.

Caine, son olarak Merkezi İstihbarat Teşkilatında (CIA) askeri işlerden sorumlu yardımcı direktör olarak görev yapmıştı. ABD ordusunun çeşitli kademelerinde önemli görevler üstlenen Caine, özellikle özel operasyonlar ve stratejik askeri planlama konularındaki deneyimiyle tanınıyor.

Orduda yeni değişiklikler kapıda

Trump, ordunun üst kademesinde başka değişikliklerin de yapılacağını duyurdu. Savunma Bakanı Pete Hegseth’e, beş üst düzey pozisyon için daha değişiklik hazırlığı yapması talimatını verdiğini belirten Trump, yeni atamaların yakında açıklanacağını ifade etti.

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de bir açıklama yaparak, yalnızca Brown’un değil, Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Oramiral Lisa Franchetti ve Hava Kuvvetleri İkinci Komutanı Orgeneral Jim Slife’ın da görevden alındığını duyurdu.

Hegseth, Trump yönetiminin orduyu yeniden şekillendirme hedefi doğrultusunda hareket ettiğini belirterek, "Başkan Trump yönetiminde, ordumuzu caydırma, savaşma ve savaş kazanma şeklindeki temel misyonuna odaklayacak yeni bir liderlik oluşturuyoruz" dedi.

Kadın askeri yetkililere görevden alma dalgası

Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Oramiral Lisa Franchetti’nin görevden alınması, Trump yönetimi tarafından üst düzey görevden alınan ikinci kadın askeri yetkili olarak kayıtlara geçti. Trump, daha önce Sahil Güvenlik Komutanı Amiral Linda Fagan’ı da görevden almıştı.

Brown, ABD tarihinde Genelkurmay Başkanı rütbesiyle görev yapan ikinci siyahi Amerikalı olarak kayıtlara geçmişti. Onun yerine getirilen Caine, askeri kariyerinin yanı sıra özel sektör ve istihbarat alanındaki çalışmalarıyla da dikkat çekiyor.

Trump yönetiminin orduda gerçekleştirdiği bu değişiklikler, ABD’de askeri liderlik konusunda büyük bir dönüşümün işareti olarak görülüyor. Yeni yönetimin, orduyu daha agresif ve hızlı kararlar alabilecek bir yapıya dönüştürmeyi amaçladığı belirtiliyor.