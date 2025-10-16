Pentagon’da kriz: Gazeteciler yeni kuralları reddedip ofislerini boşaltıyor

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) basın mensuplarına yönelik yeni kuralları, Washington’da gerilime yol açtı. Yeni düzenlemeleri kabul etmeyen gazeteciler, Pentagon binasındaki ofislerini boşaltarak giriş kartlarını iade etmeye başladı.

Yeni kurallar tepkilere neden oldu

Pentagon yönetimi, basın mensuplarının bakanlık binasında erişebilecekleri alanları yeniden düzenlemeyi ve bakanlık kaynaklı haberlerde “ön denetim şartı” getirmeyi hedefleyen yeni bir sistem başlatmıştı. Ancak bu adım, basın kuruluşları tarafından “sansür” olarak nitelendirildi.

Belirlenen sürede yeni kuralları kabul ettiklerine dair belgeyi imzalamayan onlarca gazeteci, bakanlık binasına giriş haklarını kaybederek ofislerini boşalttı.

Trump’tan destek, basından tepki

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Ekim’de Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada Pentagon’un kararını desteklediğini belirterek, “Basın dürüst davranmıyor” ifadelerini kullandı. Trump’ın bu sözleri, Washington’daki gazeteci birlikleri tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

Savunma Bakanı Pete Hegseth ise imzanın, gazetecilerin kuralları “kabul ettiği” anlamına gelmediğini, yalnızca bu kurallardan “haberdar olduklarını” belgelediğini söyledi.

Basın özgürlüğü tartışması büyüyor

Aralarında The New York Times, The Associated Press, The Washington Post, CNN, The Guardian, Reuters, Axios ve NPR gibi önemli medya kuruluşlarının bulunduğu basın organları, yeni kuralları imzalamayı reddetti.

Basın birlikleri, Pentagon’un adımlarının ABD Anayasası’nın 1. Değişikliği kapsamında güvence altına alınan basın özgürlüğünü ihlal ettiğini savunuyor.

Yeni düzenlemelere göre, Pentagon muhabirlerinin giriş kartları diğer personelden ayırt edilebilecek biçimde yeniden tasarlanacak, gazetecilerin binada erişebilecekleri alanlar kısıtlanacak ve bakanlık kaynaklı haberlerde ön onay zorunluluğu getirilecek.