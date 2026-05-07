Pentagon'dan yapay zeka anlaşması! 500 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

Mayıs ayı başında sahada ileri yapay zeka teknolojilerinin kullanımını genişletmek Nvidia, Microsoft, Reflection AI ve Amazon Web Services (AWS) devlerle çok sayıda anlaşma imzalayan Pentagon son olarak, Meta'nın ortağı olduğu Scale AI ile masaya oturdu.

Scale AI ile 500 milyon dolarlık bir sözleşme imzalayan Pentagon, büyük hacimli verileri analiz etmeya ve askeri karar alma süreçlerini desteklemeye odaklanacak.

Scale AI kritik projelerde rol alıyor

Scale AI'ın kamu sektörü birimi yöneticisi Dan Tadross, konuya dair açıklamasında "Bu sözleşme, Pentagon'un yapay zekayı benimseme konusundaki kararlılığının somut bir kanıtıdır." ifadesini kullandı.

San Francisco merkezli Scale AI'ın hali hazırda, Başkan Donald Trump'ın Golden Dome ulusal füze savunma sistemi ile Pentagon'un yapay zekanın askeri strateji ve operasyonlara entegrasyonunu hedefleyen Thunderforge girişiminde de rol üstlendiği belirtiliyor.

Pentagon, Scale AI ile Eylül 2025'te 100 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı.