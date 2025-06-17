Pentagon'dan yapay zeka hamlesi! OpenAI ile 200 milyon dolarlık anlaşma imzalandı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ulusal güvenlik alanındaki ihtiyaçlara yönelik yapay zeka tabanlı çözümler geliştirmek amacıyla OpenAI ile 200 milyon dolarlık bir sözleşmeye imza attı.

Savaş sahası uygulamaları geliştirilecek

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın savaş sahası uygulamaları ve kurumsal sistemler dahil olmak üzere çeşitli güvenlik alanlarında öncü yapay zeka prototiplerinin geliştirilmesini hedeflediği belirtildi.

2026'da tamamlanması bekleniyor

Söz konusu çalışmaların yürütülmesinden ABD Savunma Bakanlığı Dijital ve Yapay Zeka Ofisinin sorumlu olduğu kaydedilirken, projelerin 2026 yılının Temmuz ayında tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.

Bakanlığın yıllık bütçesi 800 milyar doların üzerinde

Ayrılan 200 milyon dolarlık bütçe, Savunma Bakanlığı'nın 800 milyar doların üzerinde olan yıllık genel bütçesiyle kıyaslandığında sınırlı görünse de, yapay zeka gibi gelişmekte olan bir alanda prototip geliştirme amacıyla yapılan bu tür yatırımlar, teknolojik yönelimi ve özel sektörle iş birliği politikasını yansıtması açısından önem taşıyor.