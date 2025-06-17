Pentagon'dan yapay zeka hamlesi! OpenAI ile 200 milyon dolarlık anlaşma imzalandı
ABD Savunma Bakanlığı, yapay zeka çözümleri geliştirmek üzere OpenAI ile 200 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı. Sözleşme kapsamında, savaş alanı uygulamaları ve kurumsal sistemlere yönelik yapay zeka prototipleri geliştirilecek. Çalışmalar, Pentagon’un Dijital ve Yapay Zeka Ofisi tarafından yürütülecek ve projelerin Temmuz 2026 itibarıyla tamamlanması hedefleniyor.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ulusal güvenlik alanındaki ihtiyaçlara yönelik yapay zeka tabanlı çözümler geliştirmek amacıyla OpenAI ile 200 milyon dolarlık bir sözleşmeye imza attı.
Savaş sahası uygulamaları geliştirilecek
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın savaş sahası uygulamaları ve kurumsal sistemler dahil olmak üzere çeşitli güvenlik alanlarında öncü yapay zeka prototiplerinin geliştirilmesini hedeflediği belirtildi.
2026'da tamamlanması bekleniyor
Söz konusu çalışmaların yürütülmesinden ABD Savunma Bakanlığı Dijital ve Yapay Zeka Ofisinin sorumlu olduğu kaydedilirken, projelerin 2026 yılının Temmuz ayında tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.
Bakanlığın yıllık bütçesi 800 milyar doların üzerinde
Ayrılan 200 milyon dolarlık bütçe, Savunma Bakanlığı'nın 800 milyar doların üzerinde olan yıllık genel bütçesiyle kıyaslandığında sınırlı görünse de, yapay zeka gibi gelişmekte olan bir alanda prototip geliştirme amacıyla yapılan bu tür yatırımlar, teknolojik yönelimi ve özel sektörle iş birliği politikasını yansıtması açısından önem taşıyor.