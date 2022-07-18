Perakende devi H&M'den Rusya kararı

Ukrayna işgalinin ardından Rusya'yı terk eden şirketler arasında perakende devi H&M de katıldı. H&M Group, Rusya'daki işlerini sonlandırmaya karar verdi.

Şirket, mevcut operasyonel zorlukları ve öngörülemeyen bir geleceği göz önüne aldıklarını belirterek, bugün ülkedeki işi sona erdirme sürecini başlatma kararı verdiğini duyurdu.

H&M, Moskova'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından mart ayı başlarında Rusya'daki faaliyetlerini askıya almıştı. Rusya, H&M'in altıncı en büyük pazarıydı.

2009'dan beri Rusya'da operasyonlar yürüten H&M Group, mevcut koşullar altında işin devam edemeyeceğinden ve bunun sonucunda birçok çalışanın etkilenmesinden üzüntü duyduğunu belirtti. Şirket, odaklarının operasyonların sorumluluk altında sona ermesini sağlamak ve ilgili tüm meslektaşları önümüzdeki aylarda mümkün olan en iyi şekilde desteklemek olduğunu açıkladı.

Kapatma sürecinin bir parçası olarak, Rusya'da kalan envanteri satmak için fiziksel mağazaların sınırlı bir süre için geçici olarak yeniden açılması amaçlanıyor. Tüm tasfiyenin, H&M grubu için toplamda yaklaşık 2 milyar İsveç Kronu (191,3 milyar dolar) tutarında maliyete yol açması bekleniyor ve bunun yaklaşık 1 miyar İsveç Kronu nakit akışı etkisine sahip olacak.

Şirket resmi sayfasında yaptığı açıklamada tutarın tamamının, 2022'nin üçüncü çeyreğine ilişkin sonuçlara tek seferlik maliyetler olarak dahil edileceğini ve 2022'nin ikinci çeyreğinden itibaren Rus rublesi cinsinden grup içi alacaklara ilişkin gerçekleşmemiş kur kazançlarındaki 353 milyon İsveç Kronunun tersine çevrilmesi tek seferlik maliyete dahil edildiğini belirtti.

H&M Group CEO'su Helena Helmersson ise konuyla ilgili olarak, “Dikkatli bir değerlendirmeden sonra, mevcut durum göz önüne alındığında Rusya'daki işimize devam etmenin imkansız olduğunu görüyoruz. Bunun meslektaşlarımız üzerinde yaratacağı etkiden dolayı çok üzgünüz ve tüm sıkı çalışmaları ve özverileri için çok minnettarız. Ayrıca, müşterilerimize yıllardır verdikleri destek için teşekkür etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.