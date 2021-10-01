Performans değerlendirmesine karşı çıkan öğretmene biber gazı

Sintagma Meydanı’nda yaklaşık yaklaşık 2 bin kişilik grup, öğretmenlerin performans değerlendirilmesine tabi tutulmasını öngören yeni yasal düzenlemeyi protesto etti. Polis, protestocu öğretmenlere biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.

Karara öğretmenlerden tepki

Yunanistan'da hükûmet bu yıl getirdiği yasal düzenleme ile öğretmenlerin performans değerlendirilmesine tabi tutulmasına karar verdi.

Karar karşı çıkan öğretmenler, bağlı oldukları sendikalar aracılığıyla, performans değerlendirmesine karşı çıkma kararı almıştı.

Eğitim Bakanlığı, sendikalara karşı dava açarak parlamentoda onaylanan bu yasal düzenlemeye karşı alınan "değerlendirmeye dahil olmama" kararının iptal edilmesini istemişti. Mahkeme ise sendikaların değerlendirmeye katılmama kararının yasalara aykırı olduğuna hükmetmişti.