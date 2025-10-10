Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte görevden alındı, gerekçe ahlaki yetersizlik

Peru Kongresi, yaptığı oylamada Devlet Başkanı Dina Boluarte’yi görevden aldı.

124 milletvekilinin oyuyla kabul edilen azil kararında “kalıcı ahlaki yetersizlik” gerekçe gösterildi.

Karar, Boluarte’nin koalisyonunun birkaç saat önce dağılmasının ardından geldi.

Boluarte, Aralık 2022’de eski Başkan Pedro Castillo’nun meclisi feshetmeye çalıştığı için görevden alınması ve hapse atılmasının ardından başkanlığa geçmişti. Ancak hükümeti, özellikle gasp ve çete suçlarıyla baş edemedi. Sadece bu yıl 13 bin 667 gasp vakası kaydedildi; bu sayı geçen yıla göre yüzde 25 artış anlamına geliyor.

Rolexgate soruşturması imajını zedeledi

Boluarte’nin halk desteği aylarca yüzde 3 seviyesinde seyretti. Lüks saat koleksiyonu nedeniyle başlatılan “Rolexgate” soruşturması da imajını zedeledi. Çarşamba gecesi Lima’daki bir konserde beş kişinin yaralandığı silahlı saldırı sonrası kamuoyunda büyük tepki doğdu. Son haftalarda gençlerin öncülüğünde Protestolar görülmeye başlandı.

Yeni başkan José Jerí oldu

Siyasi dengeler ise dün kritik biçimde değişti. Kongrenin en büyük grubu olan Popular Force, Boluarte’ye verdiği desteği çekerek azil oylamasına katılacağını açıkladı.

Azil kararının hemen ardından Kongre Başkanı José Jerí yemin ederek göreve başladı. Jerí, 2016'dan bu yana ülkenin yedinci devlet başkanı oldu ve “empati ve ulusal uzlaşıya dayalı geçiş hükümeti” sözü verdi.