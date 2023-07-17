Peru, ülkesindeki Türk yatırımları artıracak

Ulaşmaya çalıştığımız hedeflerden biri ticaret dengemizi iyileştirmek. Peru'daki kahve, kakao, kinoa, kiwicha, çiya tohumu, yaban mersini, kuşkonmaz ve avokado gibi tarım ürünlerinin ihracatı artırabilir. Türk şirketlerinin Peru'ya yatırım yapmasını memnuniyetle karşılarız. Peru'daki Türk şirketlerin varlığını, yabancı yatırımları, Türk yatırımlarını artırmak için çabalıyoruz.

Örneğin, madencilik sektöründe. Çünkü Türkiye'nin bu alanlardaki bilgi birikimi ve kapasitesi Peru'da memnuniyetle karşılanabilir. Türkiye'nin altyapı konusunda tecrübesi var. Örneğin barajlar gibi hidrolojik altyapı konusunda Türkiye'nin çok iyi bir bilgi birikimi geliştirdiğini görüyoruz. İki ülke arasında direkt uçuşlar için çalışmalar sona yaklaşıyor.”