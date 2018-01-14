Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi

14 Ocak 2018

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Peru'nun Puquio bölgesinin 150 kilometre güneybatısı olan 7,3 şiddetinde deprem olduğunu duyurdu.

Deprem, 12 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Yetkililer, sahil bölgelerinde tsunami alarmı verildiğini duyurdu. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, şiddetli depremin ardından Peru ve Şili'de "bazı sahiller için tehlikeli tsunami dalgalarının öngörüldüğünü" bildirdi.

Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Peru, Pasifik Okyanusu kıyısında deprem ve volkanik patlamaların en sık yaşandığı "Ateş Çemberi" olarak anılan bölgede yer alıyor.