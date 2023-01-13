Peru'da protestolar Lima'ya sıçradı

Lima'nın tarihi merkezinde bir araya gelen çeşitli STK ve sol partilerin temsilcileri, Cumhurbaşkanı Boluarte'nin istifasını istedi ve erken seçim çağrısında bulundu.

Kentin en işlek caddesinde yürüyen eylemciler, hükûmet karşıtı döviz ve pankartlar taşıdı.

Protestoların yoğun olarak düzenlendiği Puno, Cusco, Arequipa ve Madre de Dios kentlerinde ise otoyollar barikatlarla kapatıldı.

Ombudsman Ofisi'nden yapılan açıklamada, dünden bu yana eylemlerde 19'u güvenlik gücü 50'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Öte yandan Çalışma Bakanı Eduardo Garcia, görevinden istifa ettiğini belirterek seçimlerin 2024 yerine bu yıl yapılmasını istedi.

Ülkenin önemli turistik şehirlerinden Cusco'daki Uluslararası Havaalanı'nın olaylar nedeniyle geçici olarak kapatıldığı duyuruldu.

Hükûmet karşıtı çıkan gösterilerde 11 Aralık 2022'den bugüne kadar protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e çıkmış, yaralı sayısı da 700'ü geçmişti.

Seçimler nisan 2024'te yapılacak

Peru'da protestolar, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevinden alınması üzerine patlak vermişti.

Boluarte'nin erken seçim talebi üzerine Kongre'deki oylamada Nisan 2024'te yapılması kabul edilmişti.

Ölümler nedeniyle 17 Aralık 2022'de 2 bakan görevlerinden istifa etmiş, Ombudsman Ofisi savcılıktan "acil soruşturma" başlatmasını talep etmişti.

Castillo'nun cezası onanmıştı

Peru Yüksek Mahkemesi, Castillo'ya verilen 18 ay önleyici hapis cezası kararına itirazı 30 Aralık 2022'de reddetmişti.

Castillo'nun görevden alınması

Eski Cumhurbaşkanı Castillo, hükûmeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.

Castillo'nun görevinden alınması yönündeki karar, 7 Aralık'taki genel kurul toplantısında 6 aleyhte, 10 çekimser oya karşı 101 lehte oyla kabul edilmişti.

Kongre'de Castillo'nun görevden azledilmesi kararına gerekçe olarak "kamu görevlerini gasbetme, devlet yetkilerinin işleyişini engelleme ve anayasal düzeni ihlal etmeye çalışmak" gösterilmişti.

Pedro Castillo, Kongre'yi feshetme ve ulusal acil durum hükûmeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.