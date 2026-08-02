Peru'da turistik uçuş faciası: 13 kişi hayatını kaybetti

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Peru'nun Nazca kentinde turistleri taşıyan uçağın kırsal bölgeye düşmesi sonucu 11 yolcu ve 2 mürettebat yaşamını yitirdi. Kazadan kurtulan olmadığı açıklanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nazca Çizgileri'ni görmek için havalanmışlardı

Nazca Emniyet Müdürü Jorge Andrade, uçağın başkent Lima'ya yaklaşık 240 kilometre mesafedeki Pisco kentinden havalandığını ve Nazca kırsalına düştüğünü bildirdi.

Uçakta bulunan turistlerin, dünyaca ünlü Nazca Çizgileri'ni havadan izlemek amacıyla düzenlenen gezi uçuşuna katıldıkları belirtildi.

Kazada sağ kurtulan olmadığını açıklayan Andrade, "Elimizdeki bilgilere göre 11 yolcu ve 2 mürettebat hayatını kaybetti. Şu ana kadar 4 kişinin cansız bedenine ulaştık" dedi.

Kazanın nedeni araştırılıyor

Uçağın düşme nedeninin belirlenmesi için Sivil Havacılık Kurumu (Aeronáutica Civil) tarafından soruşturma başlatıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Bölgede daha önce de kazalar yaşandı

Nazca Çizgileri üzerinde gerçekleştirilen turistik uçuşlarda geçmiş yıllarda da ölümlü kazalar meydana geldi.

2022 yılında bölgede bir uçağın düşmesi sonucu aralarında 2 Şili ve 3 Hollanda vatandaşının da bulunduğu 7 kişi yaşamını yitirdi.

Ekim 2010'da ise AirNasca şirketine ait uçak, Nazca Çizgileri üzerindeki gezi uçuşunun ardından düşmüştü. Kazada 4 İngiliz turist ile 2 Perulu mürettebat hayatını kaybetmişti.