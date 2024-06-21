Peskov: "ABD ile Ukrayna konusunda diyaloğa açığız"

ABD'nin "Ukrayna meselesinden ayrı olarak nükleer silahın kullanılması riskleri konusunda Rusya ile görüşmeye açık olduğu" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Ukrayna meselesi ve ABD'nin meseleye dahil olması gibi boyutlarıyla birlikte geniş kapsamlı diyaloğa açığız. Genel olarak diyaloğa ihtiyaç var çünkü güvenlik dahil sorunlar birikiyor" diye konuştu.

İşbirliği teklifi 3. bir ülkeye karşı değil

Peskov, ABD'nin Rus ortaklarına baskı kurmaya devam edeceğini söyleyerek "Bizim teklif ettiğimiz işbirliği, üçüncü bir ülkeye karşı değil. İşbirliğimiz, karşılıklı çıkar ilkesine dayanıyor ve Vietnam dahil ortaklarımızın çıkarını karşılıyor" ifadelerini kullandı. Sözcü Peskov, Rusya'nın dış siyaset alanındaki faaliyetinin Batı tarafından 'düşmanca' görüldüğünü söyledi.

Moldova'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üye olma yönündeki siyasetini de değerlendiren Peskov, bunun Moldova'nın iç meselesi olduğunu kaydederek "Ancak ülkenin geleceği sadece AB'ye değil, Rus pazarlarına da bağlı" dedi.