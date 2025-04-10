Peskov: İstanbul’daki Rus–ABD görüşmelerinde Ukrayna krizi gündemde değil

Peskov, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, İstanbul’daki temasların Rusya Dışişleri Bakanlığı ile ABD Dışişleri Bakanlığı arasında yürütüldüğünü ifade ederek, “Görüşmeler, ikili ilişkilerin yeniden yapılandırılması ve normalleşmesi amacını taşıyor. Ukrayna meselesi bu görüşmelerin kapsamı dışında” dedi.

Diplomatik heyetler İstanbul’da bir araya geldi

İstanbul'da gerçekleşen görüşmelere, Rus heyetine Rusya’nın ABD Büyükelçisi Aleksandr Darchiev, ABD heyetine ise Dışişleri Bakanlığı’nın Rusya ve Orta Avrupa’dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter başkanlık ediyor.

Toplantı, iki ülke arasında gerginliğin sürdüğü bir dönemde diplomatik temasların yeniden canlandırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.