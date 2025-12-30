Peskov: Putin'e yönelik saldırının diplomatik sonuçları olacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi konutuna yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısına ilişkin açıklamalarını eleştirdi.

Peskov, Zelenskiy'nin saldırıyı inkâr etmeye çalıştığını belirterek, bazı Batılı medya kuruluşlarının da bu yönde yayınlar yaptığını söyledi. Bu iddialara sert tepki gösteren Peskov, "Çok sayıda Batı merkezli basın kuruluşu da Kiev rejimine destek vererek, bunun olmadığına dair söylentileri yaymaya başladı. Ancak bu tamamen saçma bir girişim" ifadelerini kullandı.

"Herhangi bir kanıt olması gerektiğini düşünmüyorum"

Söz konusu İHA'ların Rus hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini dile getiren Peskov, olayın teknik boyutuna ilişkin ek bir kanıta ihtiyaç duyulmadığını belirterek, "Burada herhangi bir kanıt olması gerektiğini düşünmüyorum. İHA enkazlarıyla ilgili durum da ordumuzun ilgilendiği bir konu" dedi.

Peskov, saldırının müzakere sürecini hedef aldığını savunarak, bunun barış çabalarını sekteye uğratmayı amaçladığını ifade etti. Açıklamasında, "Bu, müzakere sürecini bozmayı amaçlayan bir terör eylemidir. Bu eylem sadece Putin'e karşı değil, ABD Başkanı Donald Trump'a da yöneliktir. Ukrayna çatışmasının barışçıl bir şekilde çözülmesini teşvik etmek isteyen Trump'ın çabalarını bozmayı amaçlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kremlin Sözcüsü, yaşanan gelişmelerin Rusya'nın müzakere yaklaşımını etkileyeceğini vurgulayarak, "Bu eylemlerin Kiev rejimi için diplomatik sonuçları, Rusya'nın müzakere pozisyonunun sertleşmesi şeklinde olacaktır" ifadesini kullandı.