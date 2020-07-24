Peskov: Rusya Çin'in karşısında yer almayacak
Kremlin Sözcüzü Peskov, ABD'nin Çin aleyhindeki politikalarına Rusya'nın katılmayacağını söyledi.
Rusya Devlet Duması Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, Rusya'nın Çin Komünist Partisi aleyhindeki politikalarının bir parçası olmayacağını söyledi ve ABD'nin Nord Stream 2'ye yönelik yaptırımlarının uluslararası yasalara aykırı olduğunu ekledi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin'in "küresel egemenlik" yolculuğuna bir son vererek, Çin'e bağlılığı azaltma çağrısı yapmıştı.