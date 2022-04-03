Peskov: Türkiye çıkarlarına göre hareket ediyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus devlet televizyonuna verdiği röportajda Rusya’ya uygulanan ambargoların ardından Putin’in imzaladığı kararname doğrultusunda Rusya’ya dost olmayan ülkeler listesinde yer alan ülkelere Rus gazının satışının ruble ile yapılması kararının gerekçelerini aktardı.



Peskov, “Neler oldu? Yaptırım coşkusu, çılgınlığı görüyoruz, tarihin en büyük yaptırım yükü şu anda Rusya’ya düşüyor. Bunun yanı sıra bildiğiniz üzere başka ülkelerde bulunan döviz rezervlerimize el konuldu. Gaz ödemelerinin ruble ile yapılması kararı Rusya’nın sahip olduğu dolar ve euro cinsinden paralara el konulmaması için alındı” ifadelerini kullandı. Kendilerine karşı alınan bu kararların batılıların para birimi euro ve dolara ait güveni sarstığına işaret eden Peskov, “Bu süreç durdurulamayacak artarak devam edecek” dedi.

“Sözleşmelerde belirtilen aynı birimlerle euro olarak ödeme yapacaklar”

Aldıkları kararın ardından batılı ülkelerin gaz ödemelerini ne şekilde yapabileceğini tarif eden Peskov, “Aslında sözleşmelerde belirtilen aynı birimlerle euro olarak ödeme yapacaklar. Bununla birlikte nihai ödeme euro karşılığında Rus rublesi satın alınarak, satıcı Gazprom’a ruble olarak aktarılacak. Bu şimdilik bir sistem prototipidir. Fakat gelecekte yeni ürün gruplarına da yayılacağından ve dış ticaret ilişkilerimizde giderek daha fazla yer kaplayacağından şüphem yok” dedi.

“Rusya, Avrupa’dan daha büyük”

Batılı ülkeler tarafından Putin’e karşı alınan yaptırımlar ile ilgili konuşan Peskov, birkaç yıl önce böyle bir şeyin söz konusu bile olamayacağını söyleyerek, “O zamanlar devlet başkanlarına yaptırım uygulanabileceğini hiç kimse hayal bile edemezdi. Böyle bir şey olamaz. Bu mantığın sınırlarını aşıyor. Devlet Başkanımıza da yaptırım uygulamaları, her türlü saçmalığı yapabileceklerini gösteriyor” dedi.



Yine batılı ülkelerin kendisine ve çocuklarına yönelik yaptırım kararlarına özellikle çocuklarının çok şaşırdığını ifade eden Peskov, “Dürüst olmak gerekirse şaşırdım. Özellikle çocuklar için şaşırdım. Çocuklar benden daha çok şaşırdı. Ancak ülkemize karşı atılan dostane olmayan adımların en iyi teyidiydi” ifadelerini kullandı.



Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırımlarından gelecekte vazgeçeceğini söyleyen Peskov, “Rusya için tam anlamıyla izolasyon modern dünyada ve teknolojik olarak imkansız. Dünya, Avrupa’dan daha büyük. Rusya ise Avrupa’dan daha büyük. Ama er ya da geç diyalog kurmamız gerekecek” ifadelerini kulandı.

“Modern siyasi dünyada Erdoğan gibi çok az insan var”

Sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için her zamankinden farklı ve samimi açıklamalarda bulunan Peskov, Erdoğan’ın tavırları ve siyasi duruşunu överek, “Elbette herkes ABD’lilerin korkunç baskısı altında. Tüm ülkeler egemen konumlarını net bir şekilde belirleyecek gücü bulamıyor. Örneğin bu açıdan diğer ülkeler Türkiye gibi değil. Türkiye ile fikir ayrılıklarımız var elbette, fakat bununla birlikte Türkiye çıkarlarına göre hareket ediyor ve gerektiği yerde açıkça ‘evet’ ya da ‘hayır’ diyebiliyor. Bu açıdan elbette modern siyasi dünyada Erdoğan gibi çok az insan var” dedi.



Peskov, muhtemel Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Putin görüşmesine değinerek, “Rusya-Ukrayna müzakereleri açısından ortaya konulan yoğun çabalar sonucunda somut bir belgenin imzalanması aşamasına geleceğimizi ve bunun durumun normalleşmesi için önemli bir adım olacağını umuyorum” dedi.