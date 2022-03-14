Peskov: Zelenksi'nin Putin ile görüşme talebi olmadı

Peskov, gazetecilerin her fırsatta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz yüze görüşmek istediğini belirten Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin böyle bir girişimi olup olmadığı sorusu üzerine Ukrayna tarafının böyle bir girişiminin olmadığını açıkladı.



Gazeteciler ayrıca önümüzdeki haftalarda ABD Başkanı Joe Biden’ın Avrupa’da temaslarda bulunacağını hatırlatarak, Putin ile Biden’ın görüşme ihtimali olup olmadığı sorusunu yöneltti. Peskov, “Hayır, böyle bir girişim yok” dedi.