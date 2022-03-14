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Peskov: Zelenksi'nin Putin ile görüşme talebi olmadı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme talebinin olmadığını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Peskov, gazetecilerin her fırsatta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz yüze görüşmek istediğini belirten Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin böyle bir girişimi olup olmadığı sorusu üzerine Ukrayna tarafının böyle bir girişiminin olmadığını açıkladı.

Gazeteciler ayrıca önümüzdeki haftalarda ABD Başkanı Joe Biden’ın Avrupa’da temaslarda bulunacağını hatırlatarak, Putin ile Biden’ın görüşme ihtimali olup olmadığı sorusunu yöneltti. Peskov, “Hayır, böyle bir girişim yok” dedi.

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